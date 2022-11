‘Barbados 2022’, menos Pretty Woman y más bajar la basura

Esta obra era la historia de una pareja. Mejor dicho, de cómo una pareja se cuenta su historia de pareja. Y sigue siendo de cómo se cuenta una pareja esa historia. Las pequeñas miserias del día a día, como quién baja la basura o quién pasea al perro y recoge su caca. Parecen decir que es ahí donde reside el amor. Y no en lo que se ve en las películas románticas.

Y no. No es una pareja que viaje a lugares tan exóticos y caribeños como Barbados. Ese país es un sueño que se caracteriza por ser un paraíso real y fiscal. En el que evadirse y evadir impuestos. Y esta pareja ni pensó en acudir allí. Pasar allí unas vacaciones. En un no lugar, como hay tantos a lo largo y ancho del planeta, aunque la mitad de exóticos que este.