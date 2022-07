Dentro de la brutal batalla por el alma del Partido Conservador británico

La ministra de Asuntos Exteriores también ha prometido aumentar el gasto en Defensa hasta el 3% del PIB y ha insistido en que no se volverá a las políticas de austeridad de los años de Cameron.

“Las políticas que está exponiendo [Liz Truss] no creo que sean sinceras con la gente”, señala un exministro que apoya a Sunak.

“Rishi está siendo sincero con la gente sobre los retos a los que se enfrentan. No creo que se puedan hacer recortes fiscales masivos y aumentos de gasto muy significativos y simplemente pedir prestado el dinero y creer que eso no va a tener ningún efecto sobre la inflación. No creo que tenga sentido”.

Dominic Cummings apodó a Truss “la granada de mano humana” porque dice que su estrategia consiste en presentarse como la candidata del cambio, comprometida para cambiar 20 años de “ortodoxia” en la gestión del país.

La ex secretaria jefe del Tesoro cree que se necesitan recortes fiscales masivos para poner en marcha la lenta economía británica, porque más de lo mismo no funcionará.

“Pasó dos años en el Tesoro, así que sabe cómo funciona”, dice una persona de su campaña. “Se ha pasado la vida pensando en reformas económicas audaces y quiere ofrecer políticas muy diferentes”.

“No están desfinanciadas y no consideramos que sean inflacionistas. No subir el impuesto de sociedades, por ejemplo, impulsará el crecimiento y creará empleo”.

Los tories temen que el daño que le pueda causar esta batalla a la reputación del partido tarde años en arreglarse.