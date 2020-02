"¡Para ya!": Belén Esteban estalla tras la exclusiva de Alicia Senovilla sobre ella

A Belén Esteban no le ha sentado nada bien la entrevista exclusiva que Alicia Senovilla concedió este miércoles a Lecturas, en la que aseguraba que había “dado la cara” por la colaboradora de Sálvame y ésta no se lo ha agradecido.

La de Paracuellos contestó horas después desde el programa de Telecinco, donde dejó ver que estaba bastante irritada por las entrevista. Comenzó desmintiendo que Senovilla fuera su madrina televisiva: “A mí la primera persona que me entrevista en televisión se llama María Teresa Campos”.

Cuando fue a Como la vida lo hizo contratada por una productora, “no por esta señora”, quiso puntualizar en referencia a Senovilla.

Mirando a cámara, le dejó un recado más: “Yo entiendo que el mundo profesional no te va bien. No me alegro, pero si con esta exclusiva hablando de Belén Esteban has ganado dinero pues por una parte me alegro. Pero cariño, deja ya de hablar de mí, porque cada cierto tiempo sacas a pasear el nombre de Belén Esteban”.

“Te deseo que tengas mucha suerte, que encuentres un trabajo presentando, que es lo que te gusta y que hables de tu vida, que dejes la mía”, añadió antes de enviarle besos con gesto sarcástico.

Cuando María Patiño intentó interceder por Alicia Senovilla, recordando que sí defendió mucho en su momento a Belén Esteban, ésta volvió a saltar: “Perdóname, después de tantos años que tú lo sabes, María, cada dos por tres Belén Esteban... ¡Hombre, chica, para ya!”. Puedes ver el momento completo aquí.