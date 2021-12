Belén Esteban no duda y responde así de claro a las clásicas preguntas de 'La Resistencia'

“Yo he ganado mucho dinero”, ha confirmado la colaboradora televisiva. “Pero también es verdad que tuve un problema, que todos sabéis, se me fue mucho dinero y tuve que pagar a Hacienda 700.000 euros”, ha explicado ella, aunque Broncano no daba señales de saber a qué se refería. El conductor del programa ha preguntado entonces si ya está en paz con Hacienda y Esteben ha afirmado que ya no debe nada.

″¿Cuál quieres que te conteste primero? ¿Qué quieres follar o hacer el amor?”, ha preguntado Esteban. ”¿Follar o hacer el amor? Yo solo hago el amor, yo nunca follo”, ha sido la respuesta de Broncano. “Pues yo no cariño, yo hay veces que follo y otras veces hago el amor”, ha afirmado la colaboradora. “Yo siempre hago el amor, en cuanto mi cuerpo está dentro del cuerpo de otra persona para mí eso es hacer el amor”, ha continuado la broma Broncano.

“Las preguntas clásicas”, ha recordado Grison . “Vas a flipar, ¿eh?”, ha advertido el presentador a Esteban, pero ella no se ha cortado ni un momento y se ha lanzado a responder las dos preguntas: dinero en el banco y relaciones sexuales el último mes.

“Es verdad que yo he ganado muchísimo dinero, pero también he tenido muchos gastos con problemas que tuve, que he pagado y ya resuelto”, ha continuado ella. A continuación, ha señalado que hace años que le deben dinero pero que ya lo da por perdido. En concreto, ha afirmado qeu su representante le debe aún 400.000 euros.

Así, ha explicado que ha montado una empresa de alimentación y que está muy contenta. “Y no te voy a engañar”, ha proseguido, “yo he invertido mucho en la empresa, sobre todo tengo camiones, no tengo mucho dinero pero tengo camiones”. Finalmente, Esteban ha revelado que tiene entre 40.000 y 100.000 euros, cantidad que le ha parecido poca a Broncano.

Sobre la segunda pregunta, el número de relaciones sexuales el último mes, Esteban también ha respondido. “Te voy a decir una contestación que a lo mejor no gusta a mucha gente, pero es la realidad”, ha comenzado.

“Tengo un marido que tiene 34 años, yo tengo 48 y la verdad es que nuestra vida sexual al mes va muy bien”, ha resaltado. ”¿Quieres que te ponga un número?”, ha soltado entonces.