Cuatro razones para poner los adornos de Navidad en noviembre

Puede que no quieras poner la decoración navideña este año. Está totalmente justificado. Y puede también que en este 2020 de pandemia e incertidumbre te hayas planteado sacar ya los adornos y saltarte la regla no escrita de esperar al puente de diciembre. Si es así, no eres el único. Adelantar la Navidad es tendencia este año y, según los expertos en psicología, es lógico que se esté haciendo y es además beneficioso para la salud mental.