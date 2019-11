Bertín Osborne, tras piropear a Emma García: "No sé si se puede decir eso ahora, igual me denuncias"

Bertín Osborne regresó este domingo aViva la vida (Telecinco) para recordar Aquí hay tomate en la sección en la que repasa los programas que han pasado por la parrilla de la cadena en sus 30 años de existencia.

Nada más entrar en plató, Osborne soltó un “Qué guapa” a Emma García según se saludaban y se dirigían a una mesa. “Qué bien te sienta, qué guapa”, siguió insistiendo.

La presentadora desvió la atención sobre ella señalando que iban “un poco conjuntados”, porque ambos iban de azul marino. “Pero que estás muy guapa, que te sienta fenomenal eso”, volvió a la carga por tercera vez Osborne.

“Bueno, no sé si se puede decir eso ahora, igual me denuncias”, añadió el cantante de rancheras en tono que quería ser de broma.

“Tú me has dicho y yo te he dicho tú también, pero es verdad que estamos en un momento un poco susceptible”, matizó la presentadora. “Con mucha razón, ¿eh? En muchas ocasiones con mucha razón”, reivindicó García.

“En algunas, sí”, recalcó Osborne. “En muchas”, quiso dejar claro la presentadora antes de zanjar el asunto mientras el artista se reía.