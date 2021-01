Bertín Osborne informa de una noticia personal: "Asumo toda la responsabilidad"

Bertín Osborne y Fabiola se habrían separado tras 15 años de matrimonio, según ha informado este domingo Viva la vida, el programa de Emma García en Telecinco.

En un comunicado que ha emitido el espacio de Mediaset, el músico y presentador de En tu casa o en la mía ha contado los motivos que han llevado a la ruptura de una de las parejas que parecían más sólidas del panorama español.

“No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión”, comienza diciendo Osborne en el comunicado emitido en Telecinco

El cantante califica a Fabiola como una persona “maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única”.

“Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito”, ha comentado Osborne, que ha pedido que, al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependientes, se respete su decisión de no hablar de este tema

“Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto”, ha concluido el músico.

La pareja, que se conoció en 2001 y contrajo matrimonio cinco años después, tiene dos hijos: Kike y Carlos.