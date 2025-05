David Broncano, a Melody: "No nos vamos a disculpar en ningún momento"

Broncano ha respondido a Melody en La Revuelta y lo ha hecho de forma serena pero rotunda. El presentador ha afirmado que no piensa pedir disculpas a la representante de España en Eurovisión, exigencia que puso en la rueda de prensa que dio este lunes para acudir a su programa.

"La hemos respetado un montón", ha dicho el presentador, que ha revisado el programa y no vio nada reprobable. "Dije algo así como que se había ido a su casa y habría bajado las persianas. Empatizando un poco con ella supongo que se ha visto en una vorágine súper bestia", ha disculpado.

"Nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera y de hecho, después de decir lo de las persianas, el mensaje acaba diciendo espero que estés bien y te rehagas un poco y que te recuperes y ya está", ha proseguido.

Lo que le ha parecido "feo" al presentador es la alusión a la salud mental "y que diga que hemos dicho esto": "Utilizar la carta de salud mental como si fuese una carta blanca de cuando algo te molesta porque no has quedado en Eurovisión como tú querías. Utilizar la carta de salud mental para esto cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente".

Ha añadido Broncano que si algo no hacen en La Revuelta es "trivializar esas cosas o acosar a gente".

También se ha referido a todo el tema de la participación de Israel en el festival y, aunque ha dejado claro que Melody no tiene que ser "referente de nada", sí le ha echado en cara que dijese que no podía decir nada por contrato cuando no era así.

"No va por Melody, porque no vamos a exigirle lo que no hacen otras instituciones muchos grandes, pero el tipo de mensaje lo he visto muchas veces. Lo de 'de esto no voy a hablar porque en política no me meto'. Y mi opinión es que lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Es una cuestión de humanidad y de solidaridad con lo que está pasando allí", ha dicho tajante.

También ha salido en defensa de RTVE y del mensaje que puso antes del inicio del festival condenando lo que está ocurriendo en Gaza y cree que eso no afectó en los puntos de Melody: "Aunque hubiese afectado mucho, con la cantidad de niños que mueren en Palestina cada día, creo que como afecte eso, sí afectase, a la posición de una candidata en Eurovisión es lo de menos. Es irrelevante".