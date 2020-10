Bicicletas, más que nunca

marimo via Getty Images

Yo para ser feliz quiero.. una bici. Me encantan las bicicletas. Soy un bicicletero. No utilizo la bici como deporte, sino como medio de transporte. Es el medio urbano más rápido para distancias cortas y medias, el más saludable y el más económico. Disfruto pedaleando y paseando en bicicleta. He hecho dos ruedas de mis piernas.

Con la pandemia no tenemos más remedio que replantearnos nuestra vida cotidiana. Estamos cambiando algunas costumbres y comportamientos, como por ejemplo la movilidad urbana e interurbana. Tenemos restringida la movilidad, y la hemos hecho más selectiva. El transporte público nos crea en estos momentos mucha desconfianza por el riesgo de contagio. Pero la alternativa no puede ser volver al coche, pues agravaríamos aún más el problema medioambiental que sufrimos.

Es momento de replantearnos a nivel individual nuestra propia movilidad y a nivel colectivo nuestro modelo de movilidad. La bicicleta es la mejor alternativa de movilidad urbana, sin discusión alguna. Pero, ¿por qué la gente no la utiliza más? ¿Por qué la bicicleta no tiene aún una presencia significativa en muchas ciudades? ¿Por qué el coche sigue siendo el medio dominante en las ciudades españolas?

Un factor fundamental que frena al uso de la bicicleta como medio de trasporte es la sensación de inseguridad. Ni nos sentimos ni nos podemos sentir seguros en bicicleta por las vías urbanas e interurbanas. Las ciudades españolas, salvo excepciones, no disponen de bastantes carriles bici. Los carriles bici que hay no se respetan y su estado de mantenimiento es precario en muchos casos. A los coches se les siguen permitiendo velocidades altas que imposibilitan compartir las vías urbanas e interurbanas con la bici. Son muchos y muy frecuentes los accidentes de tráfico en que se ven involucrados los ciclistas.

Tampoco las normas de tráfico y el reglamento de circulación ayudan a aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. La promoción pública de la bicicleta también es escasa.

Los avances en las infraestructuras ciclistas, como los carriles bici y aparcamientos, se están llevando a cabo principalmente por el esfuerzo de algunos ayuntamientos como el de Sevilla, Vitoria, San Sebastián, Valencia o Zaragoza, entre otros.