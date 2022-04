Qué es el Big Five de Eurovisión y cómo afecta a España

El Big Five surgió, a todos los efectos, en 2010 de la idea de crear un grupo privilegiado de cara a la gran final de Eurovisión . Los países que lo componen no solo tienen su pase directo a la final en la que compiten 26 territorios, sin necesidad de pasar por el escrutinio de las semifinales, sino que también el derecho al voto en esas fases, junto al país anfitrión del festival, es decir, el ganador del año anterior.

El Big Five del Festival de la Canción de Eurovisión

Big Five es un nombre anglosajón, que en español se traduciría como los cinco grandes, y hace referencia a los países que más aportan económicamente (para todas sus actividades) a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la asociación de radiodifusoras públicas que se encarga de organizar el evento.

Así se le reconoce, de alguna forma, a estos territorios su esfuerzo en dar soporte económico al festival de la canción, el programa de televisión más antiguo del mundo y el que más audiencia genera internacionalmente: entre 200 y 600 millones de personas lo siguen a través de la pequeña pantalla, desde lugares que ni siquiera tienen vinculación al no ser participantes.

Cómo surgió el Big Five

En la edición de 1996 el país que más cuantía destinaba a la Unión Europea de Radiodifusión, Alemania, se llevó un gran batacazo en el festival. Los germanos no pudieron participar ese año en la gran final al no pasar la barrera de las semifinales. Los malos resultados hicieron que la UER se planteara crear el grupo del Big Five, ya que generó un gran agujero económico en la asociación de radiodifusoras públicas.