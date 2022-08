Una de las atracciones preferidas del público fue un photocall con el suelo alfombrado por billetes de un dólar con la cara de Mani Thawani, el CEO de MundoCrypto, la empresa organizadora. Todo un reclamo, no hay dinero más fácil y rápido que el que no vale para nada salvo para fardar en redes.

Afirma que la advertencia que hizo la CNMV sobre el evento y algunas de las empresas que participan en él, a las que los reguladores tildaron de “chiringuitos financieros”, parte de la desinformación. “Lo que se necesita es una buena formación para poder actuar con cabeza en criptodivisas”, asegura José. Pagó 1.500 euros por un curso y asegura que ha ganado 15.000. Pero no todo luce, también ha perdido, aunque no dice cuánto.

No han querido dar su nombre, y uno de ellos, que estuvo en otro evento de MundoCrypto el año pasado, es claro. “Noto que hay mucha gente aquí que no tiene información, que han seguido el tema por las redes sociales, que se han dejado llevar por gurús que les venden humos”, comenta.

Sabe de lo que habla: “A mí me vendieron humo y tuve un buen lío”. Ese vendehumos del que habla es IM Academy, la criptosecta acusada de enganchar a jóvenes en una estafa piramidal . “Yo ahora soy mucha más autodidacta, busco yo la información”.

Tanto él como su amigo admiten que han llegado a perder. “Yo he llegado a perder cuatro cifras en minutos con una inversión a corto plazo...” ¿Y no duele? “Provoca muchísima ansiedad, es algo que no recomiendo”, concluye.