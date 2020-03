Blanca Suárez sube una foto y todo el mundo le comenta lo mismo: "Cuidado"

A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) on Feb 29, 2020 at 10:47pm PST

Estos son algunos de los comentarios que han inundado el Instagram de Blanca Suárez:

- Ten cuidado con el coronavirus

- Dios nena no te vas a contagiar el virus te lo pido

- Porfavor cuidate mucho 🙏con eso del Covid-19

- No tienes miedo a coger el Coronavirus?

- Cuidado el virus

- Cuídese...por el virus 😷

- A coronavirus le gustó esto

- Mi BLANCA BELLA CUIDADO EN CON EL CORONAVIRUS

- Cuidado con el coronavirus :(

- Cuidado con el virus

- Cuídate del coronavirus 😭

- Idol love you so much but please be careful of conrona virus (Ídolo, te quiero mucho pero por favor ten cuidado con el coronavirus)

- Ojo con el coronavirus

- 😷😷😷😷😷😷

- Demasiado hermosa cuidado con el coronavirus blanca te amo

- Guapa, disfruta y toma precauciones, pero disfruta al máximo

- I am from Thailand. Please wear mask and wash your hands often. Love you (Soy de Tailandia. Por favor, lleva mascarilla y lávate las manos con frecuencia. Te quiero)

Precisamente Tailandia anunció este domingo que aplaza hasta nuevo aviso el Gran Premio de Motociclismo, previsto para el 22 de marzo, debido a la epidemia de coronavirus “por el bien del país y de los participantes”.