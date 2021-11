Bolaños aclara que la Ley de Memoria Democrática no cambiará el régimen penal

Alberto Ortega / Europa Press via Getty Images

Alberto Ortega / Europa Press via Getty Images El ministro de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una foto de archivo.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha aclarado este jueves que la Ley de Amnistía continúa vigente y que no cambiará el régimen penal de 2002, sino que su propósito es reafirmar la norma para adecuarla a los tratados internacionales.

Tras subrayar que lo que pretenden es “poner en valor” tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales, el ministro ha precisado que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley “será la misma que ya tenemos desde 2002″, el mismo año en que España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

“La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará”, ha aclarado Bolaños.