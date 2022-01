Bolaños se pronuncia en estos términos sobre las fotos del PP con vacas

El secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha dicho que “a veces” preferiría que “hablaran las vacas” con las que el PP se hace fotos porque “por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos”.

Así lo ha expresado en su intervención este domingo en un acto en Ponferrada (León) junto al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, donde ha insistido en las críticas del Gobierno al “negacionismo completamente absurdo” de la oposición.