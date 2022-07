Bolaños y Pons se reúnen pero no logran un acuerdo sobre el Poder Judicial

Europa Press News via Getty Images

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se han reunido al final de la tarde de este lunes para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero no han llegado a un acuerdo.

A lo que añaden: “Sin embargo, el PP sigue poniendo excusas para no hacerlo; en esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional. El PP exige la retirada de esa proposición y, si no se cumple con su exigencia, anuncian que nunca se sentarán a negociar la renovación del CGPJ”.

El Gobierno subraya: “No es admisible ninguna excusa más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente. El cumplimiento de la Constitución no se negocia. El Partido Popular debe cumplir la Constitución y la ley y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado”.