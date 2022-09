Bolaños responde a la carta del PP sobre el Poder Judicial: "Es un intento de aparentar"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

“Seamos serios”, ha pedido el ministro, “si quieren renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial”, ha añadido.

En su misiva, el PP emplaza al Gobierno a sentarse a negociar la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, y a afrontar una reforma de la forma de elección de los jueces, con la que ahora el PP no está conforme tras años eligiendo de este modo a los magistrados y vocales.

“O se está con el Estado de Derecho o se está con la insumisión, que es donde está Feijóo”, ha agregado Bolaños, que ha recordado que el actual Consejo del Poder Judicial responde a las mayorías parlamentarias del año 2011, no las actuales. “El PP es hoy un partido minoritario y, sin embargo, continúan bloqueando la renovación del Consejo”, ha criticado.

Bolaños ha querido dejar claro que esto no es “una batalla entre políticos”. “Estamos hablando de que el PP no trate de ganar en los tribunales lo que pierde en las urnas. Hay dos recursos en el Constitucional, uno contra el aborto y otro contra la eutanasia, presentados por el PP. Estamos hablando de que no se pongan en riesgo los derechos de las mujeres en nuestro país”, ha advertido.