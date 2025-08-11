El torero que exhibió una bandera de España con un "Sánchez a prisión" escrito niega que hubiera "intención política"

El torero Manuel Escribano exhibió este domingo durante su faena en la Feria de San Lorenzo de Huesca una bandera nacional que incluía el mensaje "Sánchez a prisión". La imagen, difundida a través de diferentes medios de comunicación, ha obligado al propio diestro ha emitir un comunicado para negar cualquier "intencionalidad política".

Todo ocurrió cuando el torero sevillano, que cortó una oreja en el sexto toro de la tarde, dio una vuelta al ruedo para celebrar este triunfo. En un momento dado, recibió de los aficionados una bandera de España con la siguiente inscripción: "Sánchez a prisión". Enseña que Escribano portó durante unos segundos "por ser la bandera de mi país, en un instante de emoción y gratitus hacia el público".

En el comunicado publicado este lunes en X, Manuel Escribano aclara sin embargo que "no tuvo intención política" al portar esa bandera con un mensaje que, según sus propias palabras, no leyó. "Quiero manifestar mi absoluta y rotunda negación de que existiese ninguna intención política por mi parte y que desconocía por completo que la bandera llevara ese mensaje escrito", asegura.

Igualmente, el torero rechaza que se le intente vincular con "cualquier posición política o ideológica". "Nunca he utilizado mi profesión para hacer proselitismo político ni para faltar el respeto a nadie, piense lo que piense", señala.

El gesto de Escribano es la segunda polémica que se produce en torno a Pedro Sánchez desde que el pasado sábado se dio inicio a las fiestas en la ciudad oscense. El PSOE de Huesca acusó a la alcaldesa de la capital altoaragonesa, Lorena Orduna, de "sectarismo" por retrasar el pregón en un momento en el que algunos de los asistentes al acto proferían gritos contra el presidente del Gobierno.

"En el día grande de Huesca, la alcaldesa retrasa el pregón porque algunos gritan contra Pedro Sánchez. Lo que le falta a Lorena Orduna es educación. Este es un ejemplo más; ya nos tiene acostumbrados. Le falta saber estar y le sobra sectarismo. #DesprecioInstitucional", publicó el PSOE de Huesca.

En el vídeo, se puede escuchar nítidamente al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, pidiendo que se frene el pregón para que se oigan los gritos contra el presidente. "Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez", se le oye decir por el micrófono. La alcaldesa, Lorena Orduna, añade: "Espera, espera".