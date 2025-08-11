Pillan a Vito Quiles sin billete en el AVE y colándose en preferente y Óscar Puente sólo puede hacer esto

Días complicado para el 'agitador' Vito Quiles. Después de conocerse que el FBI se había incautado de la página web de una agencia de viajes que él mismo promocionaba en sus redes sociales, el diario ElPlural ha publicado este lunes que el colaborador de prensa de Se acabó la Fiesta fue pillado en un AVE viajando sin billete y en preferente, una zona de categoría superior dentro de los trenes de RENFE.

En concreto, según señala el citado medio, Quiles estaba realizando el trayecto Alicante-Albacete-Madrid con un billete de 6 euros que había sacado con la promoción 'Verano Joven' que impulsa el Ministerio de Transportes. Sin embargo, su billete sólo valía hasta la estación de Albacete y no para Madrid. Él no se bajó al llegar a la ciudad castellano-manchega y permaneció a bordo. Podría ser un error o una mera triquiñuela para viajar hasta la capital española sin abonar más dinero. Sea como fuere, ahora tendrá que abonar 90 euros de multa tras ser descubierto por un revisor en la cafetería del tren, zona a la que acudió una vez que su billete no era válido para el trayecto que estaba haciendo.

Por si esto no fuera poco, El Plural también señala que una de las trabajadoras de Renfe tuvo que echarle previamente de la zona 'Preferente' después de percatarse de que Quiles tenía asignado un billete para la zona turista. Lo que obligó a la empleada a pedir que abandonara el vagón y volviera a la butaca que se le había asignado previamente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dudado en reaccionar ante esta noticia como él sólo sabe: poniendo un gif del exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, riéndose a carcajadas. Después, ha añadido: "Dice Vito Zopellari que los trenes muy mal. Pero resulta que hoy se cogió un tren en Alicante con billete hasta Albacete. Del verano Joven. Es decir, con las paguitas del gobierno. No contento con eso se subió en preferente. Lo echaron y lo mandaron a su asiento. En Albacete se piró a la cafetería para que no le pillasen sin billete, y finalmente lo pillaron. Así son los patriotas".