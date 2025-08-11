El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León justifica su ausencia durante los incendios: "Comer es una obligación para estar en condiciones"

Mientras el fuego había arrasado gran parte de León, parte de su gobierno regional se encontraba a varios kilómetros celebrando una comida por el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Entre los asistentes se encontraba el máximo responsable del operativo antincendios de la región, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), quien ha defendido este lunes su ausencia durante la crisis incendiaria alegando que “comer es una obligación para estar en condiciones”.

"Tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos", ha vacilado el dirigente en respuesta a las críticas recibidas por su falta de acción en una de las mayores crisis incendiarias de la provincia. Ocho focos se encontraban activos arrasando zonas como Las Médulas —Patrimonio de la Humanidad—, mientras varios altos cargos leoneses se encontraban en Gijón participando en los mencionados actos institucionales.

La presencia de estos cargos en Asturias ha sido duramente criticada en redes sociales, donde muchos vecinos de la zona publicaron mensajes de preocupación por los incendios después de que los medios publicaran imágenes de una multitud de sus dirigentes en el evento.

A la ausencia del consejero se le han sumado las vacaciones del presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, quien en las primeras horas del incendio, no se ha dejado ver por las poblaciones afectadas, aunque sí que ha estado activo en las redes sociales, donde publicó un mensaje a las ocho y media de la tarde del domingo.

El consejero de Medio Ambiente también ha asegurado que estuvo operativo telefónicamente en todo momento y que, al conocerse el agravamiento del incendio en Las Médulas, emprendió el regreso hacia Ponferrada para coordinar la respuesta junto a autoridades locales. Además de Suárez-Quiñones, participaron en el acto y la posterior comida otros representantes políticos como Gerardo Álvarez Courel (PSOE), Carlos Pollán (Vox), Roberto Aller (UPL), Octavio González (PSOE), y diversos alcaldes, concejales y responsables institucionales.

Suárez-Quiñones, también presidente de la gestora del PP de León, reconoció que desde el sábado se vivía una “sucesión de incendios realmente preocupante”, pero justificó su asistencia a la feria por la “tradicional” participación institucional leonesa en el evento asturiano. “Siempre hay alguien dispuesto a valorar negativamente todo, pero en este caso va a tener poca razón a la que sujetarse”, afirmó.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Medio Ambiente, ha sido duramente criticado en años anteriores por culpar a los ecologistas de los incendios en Castilla y León. De hecho, él mismo calificó de "absurdo" y de "despilfarro" cuidar los montes durante todo el año para prevenir los fuegos en verano.

Situación crítica en León

La situación en León se tornó crítica desde el sábado, con la activación del Cecopi ante la necesidad de desalojos y la saturación del operativo. El panorama era tan peligroso que se obligó incluso a retirar brigadas por el riesgo que suponía para sus vidas.

El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, no ha dañado a las minas de oro romanas pero sí a la vegetación de su entorno, como castaños centenarios que han quedado arrasados.

Esta noche se ha conseguido contener las llamas en dos frentes y actualmente los medios de extinción se centran en la zona sureste, donde el incendio amenaza las poblaciones de Pompliego. Allí los vecinos están confinados en sus casas, y en Voces se ha desalojado a la población.