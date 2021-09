Bolaños, en busca de los acuerdos perdidos

Europa Press News via Getty Images

Según fuentes de La Moncloa, las reuniones serán de mayor a menor grupo parlamentario, dejando para el final a los dos grupos de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos. Bolaños invitará también a Vox a citarse, a pesar de que los de Santiago Abascal no cogieron el teléfono en la ronda que hizo durante el verano.

El acuerdo parece casi imposible. Más de mil días lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial y el PP no da su brazo a torcer. Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , no tira la toalla y a partir de la semana que viene buscará acuerdos con los distintos portavoces parlamentarios de cara a este período de sesiones.

Lo que no llevará el Gobierno es la propuesta que pide el PP de reformar antes la ley del Poder Judicial, para que una parte sea elegida por los jueces, y después pactar la composición del órgano de gobierno de los magistrados. El Ejecutivo sigue insistiendo en que no se pueden cambiar las reglas en mitad del partido y acusa directamente al PP de “insumisión constitucional” , como ha dicho Pedro Sánchez.

El diagnóstico que hizo Bolaños en el Congreso: “La salud del Estado es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, pero especialmente de aquellos que se autodefinen como constitucionalistas, que se autodefinen como partidos de Estado. Y en particular me refiero en este momento al Grupo Popular: a ustedes, señorías, dirijo el llamamiento de consenso. Les tiendo, una vez más, la mano para que cumplan con la Constitución y para que cumplan con la ley, para que renovemos ya los órganos constitucionales. No cumplir la ley es inaceptable y profundamente antidemocrático”.

Se avecina un nuevo período de sesiones, que ha arrancado este lunes, con leyes clave, desde los presupuestos a la ley Zerolo. También pasarán por las cámaras normas como la ley trans y la ley del sí es sí. Todo ello en un clima casi irrespirable ya que no se logran grandes acuerdos. La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho un llamamiento en el primer Pleno tras las vacaciones: ″llegar a acuerdo es difícil, a veces muy difícil y de imposible imposición”, el no intentarlo o negarse a hacerlo es “un claro incumplimiento” del deber de los diputados.