Borja Sémper: "Esta decisión responde mayoritariamente a la necesidad de darle a mi familia otra perspectiva"

“Digo adiós. Con mi despedida no quiero dar pie a otras interpretaciones, esta decisión responde mayoritariamente a la necesidad de darle a mi familia otra perspectiva. No hay más lecturas, es un fin de ciclo”, ha expresado visiblemente emocionado el presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, al anunciar este martes que abandona la política para continuar desarrollando su carrera profesional fuera de ella.

El dirigente popular ha insistido, en una rueda de prensa, en que los motivos de su marcha son fundamentalmente personales y ha evitado cualquier reproche al que fuera su partido hasta hoy, asegurando que siempre le ha permitido expresarse con “libertad”.

“He pasado la mayor parte de mi trayectoria política protegido por dos escoltas, por la policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Me conocéis y me habéis escuchado muchas veces, nadie podrá decir que he abusado o que he hecho de esta circunstancia dramática una bandera, pero mereció la pena. Una y mil veces volvería a comprometerme por la democracia, la convivencia y la libertad, aunque fuera a costa de mi juventud y mi seguridad”, ha añadido.

Sémper ha asegurado que la decisión ya ha sido comunicada tanto al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como al del PP Vasco, Alfonso Alonso, y ha querido agradecer a su familia los esfuerzos realizados durante todo este tiempo. “Ellos mejor que nadie conocen la dimensión del miedo y son un ejemplo de dignidad. Hoy veinticinco años después puedo decir con una amplia sonrisa que me voy en unas circunstancias muy diferentes a las que entré en política”, ha manifestado.

“Me gusta pensar que la labor de los políticos ha contribuido a que hoy podamos vivir sin terrorismo, a que nuestras prioridades como ciudadanos del País Vasco sean iguales a las de cualquier otro, pero además, me queda la esperanza de pensar que cualquier obstáculo y reto al que nos enfrentemos, por muy difícil que nos parezca, puede solucionarse si somos consistentes y serios en la defensa de nuestras ideas y buscamos la voluntad de acuerdo”, ha recalcado.

El hasta ahora dirigente del PP en Gipuzkoa ha destacado el haber trabajado con políticos de distintas ideologías a lo largo de su trayectoria. “Con unos me he entendido, con otros no, y pido sinceras disculpas si alguna vez he podido ofender a alguien”, ha reconocido. “Entre diferentes tenemos que convivir. Se puede tener ideas firmes y respetar al adversario, es la forma mas eficaz de defender las ideas propias”.

Sémper se ha despedido pidiendo disculpas por abandonar “antes de lo prometido” y ha instado a recuperar el prestigio y la dignidad de la política.

En un último alegato, ofreciéndose a sus compañeros, agradeciendo el trato recibido tanto a su partido como a la prensa, ha defendido que ha llegado su momento para desarrollar una carrera profesional fuera de la política. “Me voy pero aquí me vais a tener siempre para lo que necesitéis”, ha expresado.