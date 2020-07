El preocupante dato sobre los botellones en Madrid que no va a gustar nada a Fernando Simón

“No es cuestión de no divertirse, sino de hacerlo como toca. No pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores, que son personas de alto riesgo, y no pueden olvidar que pueden exponerlas al virus”. Estas palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, parecen no haber calado en la juventud.

Al menos, en la juventud madrileña. Los datos son preocupantes: la Policía Municipal de Madrid interpuso en junio un total de 5.187 multas por consumo de alcohol en la vía pública, un 45% más que en mayo y un 59% más que en junio del año pasado.

Concretamente, el Cuerpo Local anotó el mismo mes de 2019 un total de 3.262 denuncias y en mayo de este año 3.588 multas por consumo de alcohol en la vía pública pese al estado de alarma, siete veces más que en abril, cuando solo se pusieron 477, según sus propias estadísticas.

La llegada del buen tiempo, el cierre de locales de copas y discotecas ―que reabrirán esta medianoche― y los alivios de las medidas del confinamiento, con su conclusión el 20 de junio al terminar el estado de alarma, ha provocado este aumento de sanciones.