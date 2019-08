Brooklyn Beckham ficha por una revista española

A post shared by bb🌷 (@brooklynbeckham) on Sep 2, 2017 at 3:25pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by cntravelerspain (@cntravelerspain) on Aug 21, 2019 at 12:01am PDT

View this post on Instagram

A post shared by bb🌷 (@brooklynbeckham) on Aug 21, 2018 at 3:17am PDT

View this post on Instagram

Un año antes, en julio de 2018, se vio envuelto en otra polémica al abandonar la Parsons School of Design de Nueva York porque no se sentía integrado. Ahí los motivos los dio The Mirror: echaba mucho de menos su casa y se sentía muy solo, lo que no le importó nada a su madre. “Está absolutamente encantada. Tenerle otra vez bajo el mismo techo es un sueño hecho realidad”, contó una fuente al diario. Ahí fue cuando el joven tomó la decisión de trabajar con Rankin.