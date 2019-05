El torero Fran Rivera se ha convertido en protagonista de la actualidad de este miércoles por su comentario en Espejo Público (Antena 3) sobre la empleada que se suicidó después de que sus compañeros de trabajo difundiesen un vídeo sexual suyo.

El diestro justificó este acoso diciendo: “Los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”. Y desde entonces, no han dejado de lloverle críticas.

Una de las más aplaudidas ha sido la de Andreu Buenafuente, que cargó duramente contra él en su monólogo en Late Motiv (Movistar +). El presentador hizo una serie de metáforas taurinas para describir los comentarios de Rivera.