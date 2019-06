'Burn-out': El síndrome de estar quemado en el trabajo, ¿una verdadera enfermedad?

Son las malas condiciones laborales las que queman a un empleado y claro, sí, luego vienen los problemas de salud mental que entre otras cosas no te permiten rendir como es debido (pero para algunos qué más da, hay tantos trabajadores «kleenex»; empleados de «usar y tirar» ¿verdad?).

De manera paradójica clasificar como «enfermo» a un trabajador quemado tiene también su punto de animar el mercado de trabajo. Sí, porque por ejemplo los sistemas sanitarios tendrán más atribuciones. Para atender a los neoenfermos -esos pobres debiluchos que no resisten la presión de un mercado laboral perverso, enfermo-, harán falta muchos psicólogos y psiquiatras y demás profesionales sanitarios.

Y también un arsenal de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos supongo. Si su consumo aumenta en épocas de crisis es por algo y si ahora se oficializa que el no aguantar lo inaguantable es enfermedad pues ya con más motivo ¿no? ¿Veremos en breve gabinetes neuropsicológicosespecializados en burn-out? Seguro.

El burn-out no es una enfermedad mental pero es obvio que sí hay un sufrimiento emocional importante.

Como cuenta en un foro privado un médico al que tengo especial respeto:

El «desgaste profesional» ha sido incorporado a la sección de «problemas asociados» al empleo o al desempleo. Llevará el código QD85. Está descrito como:

Un síndrome […] resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito» y que se caracteriza por tres elementos: «una sensación de agotamiento», «cinismo o sentimientos negativos relacionados con su trabajo» y una «eficacia profesional reducida». El registro de la OMS precisa que el desgaste profesional «se refiere específicamente a fenómenos relativos al contexto profesional y no debe utilizarse para describir experiencias en otros ámbitos de la vida».

Nada dice sobre el modelo económico social en el que se inserta el trabajo. Si no te adaptas a un modelo enfermo estás enfermo.

Me ha impactado el testimonio del médico que comento porque se convierte en sanitario un problema que también crea en sus trabajadores el sistema sanitario donde el nivel de quemados las diferentes estadísticas que se hacen lo sitúan en torno al 50%:

Debo confesarme. Yo he sido (¿se puede dejar de serlo?) un trabajador quemado. Durante muchos años, he sufrido en mis propias carnes este tormento. Me sorprendía mostrándome con cinismo con los pacientes y sentía que era un robot, que no era yo. Como yo, seguro que hay muchos muchos muchos otros en nuestra malherida sanidad. Ya es hora de salir del armario, de sacudirnos el miedo, la culpa y la vergüenza, y de pedir soluciones. Ya es hora…

En mi caso, después de intentarlo de mil maneras diferentes y de llamar a muchas puertas, la única ayuda me vino de mi médica de familia, una psicoterapeuta y -todo hay que decirlo, ya no me avergüenzo de ello- de unas pastillas (alivio artificial, tramposo y pasajero, sí, pero alivio en un momento vital muy duro donde todo era humo y barro).

Es decir, la salida me vino de la misma sanidad que me había metido en el hoyo. Tuve que tragarme mis contradicciones, muchas, pero no me arrepiento de nada de lo hecho. A mí me importaba un carajo qué etiqueta me correspondía, ni qué consideración social tenía mi sufrimiento: yo solo quería salir del agujero.

¿Me convierte esto en un ser medicalizado? No lo siento así. Pero eso es mucho más largo de explicar… Para mí fue la última salida, a la desesperada, porque estaba dispuesto a dejar esta profesión. Hasta tal punto hay que tomarse en serio esta verdadera epidemia: esto se está convirtiendo en un cementerio de vocaciones frustradas», concluye E.G.