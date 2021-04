C. Tangana participa en la serie de conciertos Tiny Desk de la mano de NPR

White Paper by El madrileño, que lleva ya 6 semanas seguidas en el 1 del Top 100 álbum más vendido en España, interpreta ahora en estas sesiones algunos de sus temas más famosos, como Tú me dejaste de querer con La Húngara y Niño de Elche, Demasiadas Mujeres acompañado de un octeto de cuerda y Los Tontos con Kiko Veneno, con el que interpreta una nueva versión de la canción.

Como es habitual, el vídeo fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain, la plataforma creativa detrás de todo el contenido visual y la dirección creativa del proyecto El Madrileño, que desde el lanzamiento de su álbum ha sido aclamado por prestigiosos medios de comunicación como The New York Times, Rolling Stone US, Billboard Magazine o The New Yorker, entre otros, además de aparecer en las portadas de Rolling Stone Colombia y Rolling Stone México.