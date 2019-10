Cada vez hay más amenazas de epidemia en el mundo. ¿Por qué nos da igual?

A raíz de la catastrófica epidemia de ébola que acabó con la vida de 11.300 personas y que supuso un gasto de miles de millones de euros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puso manos a la obra para asegurarse de que ninguna epidemia volviera jamás a alcanzar ese nivel de amenaza para la salud mundial.

Como parte de la reforma de 2015, la OMS abordó la detección de las amenazas con mayor riesgo de desencadenar una emergencia de salud pública mundial y, en cambió, trató poco o nada las contramedidas para frenar su propagación, dando prioridad así a la financiación para prevenir el brote en primer lugar. Tres años después, seis de las ocho enfermedades que catalogó la OMS como prioritarias han protagonizado brotes. Y todos al mismo tiempo.

Entre esas enfermedades se encuentran lo peor de lo peor: Ébola. Síndrome respiratorio de Oriente Medio. Virus del zika. Virus Nipah. La fiebre de Lassa. La fiebre del valle de Rift. Hasta ahora, los brotes de estas enfermedades y patógenos de alta mortalidad han provocado al menos 190 muertes y han costado millones de dólares. Sin embargo, todas estas enfermedades tienen la capacidad de golpear de nuevo y crecer en forma de epidemia que podría matar a miles de personas, devastar la economía mundial y causar estragos inimaginables. Y las seis estuvieron activas el pasado mes de junio. Fue una situación sin precedentes, según el doctor de la OMS Mike Ryan, director general adjunto para la preparación de emergencia y la capacidad de respuesta, con 25 años de experiencia en primera línea ante estos brotes.

“Hay acontecimientos altamente improbables que ocurren y nosotros tenemos el deber de prepararnos para ellos, porque nuestra economía y nuestra civilización dependen muchísimo de la libre circulación de personas y de la capacidad de comercio, de modo que cualquier cosa que interrumpa eso es una amenaza grave”, explica Ryan a la edición estadounidense del HuffPost.

El mundo está acostumbrado a presenciar cuatro o cinco brotes de enfermedades de alta mortalidad al año, pero no suelen ocurrir al mismo tiempo ni en estas cantidades, sostiene Ryan, que piensa que esta es la primera vez que sucede. En cierto modo, para él es una “prueba de esfuerzo” global para la capacidad de reacción ante brotes.

“Si se desencadena cualquiera de estas enfermedades, y sobre todo si es más de una a la vez, nos veremos realmente obligados a actuar como una sola comunidad global”, indica a la edición estadounidense del HuffPost Loyce Pace, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de la Salud, una organización que lucha por las prioridades sanitarias del mundo.

Pese a que los brotes de este año han estado relativamente controlados, los expertos siguen preocupados por la falta de inversión en I+D, ya que el aumento de factores de riesgo podría llevar a sufrir un brote que no seamos capaces de detener. Y estas enfermedades no solo amenazan vidas, también ponen en peligro la seguridad y la estabilidad global. Al fin y al cabo, las epidemias no respetan las fronteras.

Aumento de factores de riesgo

En parte, cada vez nos enteramos más de estos preocupantes brotes debido a ciertos avances en la dirección correcta: los sistemas sanitarios de todo el mundo han mejorado, por lo que hay más gente que nunca con acceso a la sanidad. También, cada vez más instituciones como la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC), entre otras, hacen el seguimiento de estos brotes y cuentan con mejores registros de las amenazas.

Incluso el Congreso estadounidense está solicitando actualizaciones con mayor frecuencia.

El demócrata Ami Bera, diputado de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores, quien ya ha tomado partido en luchas anteriores para lograr una mayor financiación contra el ébola, presentó una enmienda junto con los representantes demócratas Gerry Connolly (Virginia), Rick Larsen (Washington D.C.) y John Garamendi (California) a la Ley de Autorización de Inteligencia. La enmienda, que fue aprobada por unanimidad, exige al director del Servicio Nacional de Inteligencia que informe al Congreso de los efectos anticipados de las enfermedades y pandemias infecciosas que están emergiendo, con el fin de ayudarles a comprender el grado de la amenaza que pueden suponer, para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones presupuestarias.

“Prevenir la propagación de las enfermedades es una parte fundamental de la seguridad nacional y el Congreso debe saber que es una prioridad. Hemos visto avances, pero aún tenemos trabajo por delante”, informa Ami Bera a la edición estadounidense del HuffPost.