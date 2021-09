Calviño desmonta con tres datos la pregunta de Espinosa de los Monteros

Sigue el encontronazo entre la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El pasado jueves, ambos ya mantuvieron un cruce de declaraciones en la Comisión Mixta para la Unión Europea. El dirigente ultraderechista le recriminó que no pudiera hacerle una pregunta en la sesión de control del día anterior.

“Señora vicepresidenta primera, bienvenida, me alegra mucho poderme dirigir a usted, no como ayer. Por desgracia, no tuve la ocasión de formularle la pregunta que estaba estipulada porque usted, como tantos otros ministros del Gobierno, decidieron no comparecer en la sesión de control”, aseguró.

Una afirmación que provocó los murmullos de la sala y la reacción de la vicepresidenta, que negó con varios gestos más que significativos.

Calviño sí que había asistido a esa sesión, lo que sólo respondió a la pregunta que le hizo Cuca Gamarra, portavoz del PP. De los Monteros le hizo una pregunta, que fue dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Este miércoles, Espinosa de los Monteros ha vuelto a la carga contra Calviño. El político de la formación de Santiago Abascal ha celebrado que “el Gobierno haya decidido acompañarnos en la sesión de control”.

“La semana pasada, la primera a la que acudió como presidenta del Gobierno en funciones, su Ejecutivo perpetró un desprecio sin precedentes en nuestra democracia”, ha asegurado.

Espinosa de los Monteros ha afirmado que en esa sesión hubo “solo seis ministros, contándole a usted (Calviño), que realmente contestó a una pregunta dejando en manos de otros ministros varias preguntas, entre ellas la mía”. ”¿Está usted cumpliendo con la obligación constitucional de someterse al control de esta Camara?”, le ha preguntado.

Calviño le ha contestado diciéndole que se alegra de que ya sepa que ella sí que estuvo en la sesión de la semana pasada: “El otro día en una comparecencia parlamentaria ni siquiera se había enterado de qué miembros del Gobierno estábamos aquí”.

La ministra ha definido al Gobierno como “el más controlado de la historia de la democracia” al someterse semanalmente al control del Congreso. Además, ha enumerado sus comparecencias: 46 veces ante el Pleno, 10 en Comisiones y 22 en el Senado.

“Su pregunta, francamente, no se entiende. Yo estuve aquí, se respondieron todas las cuestiones de forma adecuada y, como todas las semanas, estamos encantados de poder explicar a todos los ciudadanos españoles lo que estamos haciendo para su beneficio”, ha sentenciado.