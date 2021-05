Calvo acusa a Marruecos de saltarse "un límite de la buena vecindad"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que España acogiese al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali y ha acusado a Marruecos de saltarse “un límite de la buena vecindad” al permitir un “asalto” a las fronteras españolas.

Calvo, en una entrevista en Canal Sur TV, ha respondido de esta forma a las acusaciones de la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, contra la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya. Benyaich acusaba a Laya de realizar declaraciones “inapropiadas” y presentar “hechos erróneos” en la actual crisis política, en la que estaría en juego el “respeto mutuo” entre los dos países.

“Queremos respetar a Marruecos, pero lo que ha ocurrido no puede ocurrir. Es un asalto que no podemos consentir”, ha manifestado Calvo. Además, ha dejado claro que España quiere “trabajar por el futuro” de la relación entre ambos países. “Sentimos el máximo respeto por Marruecos, pero no lo podemos permitir”, ha añadido.