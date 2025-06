Esperanza Aguirre busca al aliado más inesperado para una moción de censura

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se ha alineado con Vox y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que cree que pueden dar los números si Podemos tiene "narices" y se abstiene.

En declaraciones a los medios durante la entrega en Madrid de un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, Aguirre ha dicho que Sánchez debería convocar elecciones tras el informe de la UCO sobre el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que lo implica en la gestión de comisiones.

"No se trata de pedir perdón, sino de dar explicaciones y dimitir", ha señalado la también expresidenta del PP de Madrid, que ha calificado a Sánchez de "corrupto".

Si no hay adelanto electoral, opina que el PP debería presentar una moción de censura contra Sánchez, una opción que defiende también Vox pero que descarta el propio Feijóo, al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes para que la iniciativa prospere. "Puedo estar equivocada, seguramente tendrán razón los que dicen lo contrario, pero yo creo que tienen que presentar una moción de censura. No sabemos si dan los números", ha declarado Aguirre.

Al respecto, ha señalado que sería suficiente si Podemos tuviera "narices" y se abstuviera, ya que a su juicio sería además una oportunidad para la formación morada para "poner verde a los socialistas por corruptos" y quedarse con el voto de la izquierda.