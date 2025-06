Santos Cerdán se resiste a entregar su acta de diputado un día después de anunciar su dimisión

Santos Cerdán mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados. El ex secretario de Organización del PSOE se ha resistido y no ha entregado el acta de diputado tras ser cesado por su partido y aparecer en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como miembro de la supuesta trama de comisiones de Koldo García. Cerrado el registro del Congreso a las 18 horas, no consta su escrito de renuncia al escaño.

Este jueves al mediodía, tras publicarse el informe de la UCO, Santos Cerdán anunció su dimisión de todos los cargos, incluyendo su puesto en la Ejecutiva del PSOE y el escaño en el Congreso. Y en la rueda de prensa que ofreció por la tarde Pedro Sánchez, el presidente dijo que él había pedido esa renuncia a su hasta entonces secretario de Organización. "No debimos confiar en él", admitió al pedir disculpas.

A las 11.00 de este viernes, Santos Cerdán seguía figurando en la web oficial del Congreso como diputado en activo adscrito al Grupo Socialista, y todavía no consta que se haya recibido el escrito de renuncia, que en estos casos suele ser automático.

Aunque el PSOE esperaba que la renuncia se formalizase a lo largo del día, el registro del Congreso se cerró a las 18 horas y aún no había llegado el escrito. Según aseguran fuentes parlamentarias, en cuanto llegue ese escrito su baja será automática, ya que es un trámite administrativo y no hace falta esperar a la reunión de la Mesa del Congreso programada para el próximo martes.

