Calvo: "Trasladamos a ERC la necesidad de un acuerdo no solo de investidura, sino de gobernabilidad"

“Le trasladamos a ERC que se abstuviera para que este período de bloqueo acabara, dado que las derechas se habían negado a ayudar a este país. Y les dijimos a ERC que alcanzar un acuerdo de investidura implica poder gobernar, y eso implica los presupuestos”. Así ha valorado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, cómo entiende su partido el acuerdo con ERC.

Preguntada, además, por las polémicas palabras de la diputada de este partido Montse Bassa que afirmó sin tapujos que le importaba “un comino” la gobernalidad de España, Calvo ha sentenciado que es “el mismo comino que le importa al PP, a Cs y a Vox”. Y ha añadido que “a nadie” le debería sorprender estas palabras porque ERC “son independentistas”.

Sobre por qué tanta prisa en hacer la investidura y ahora se retrasa la composición de Gobierno, Calvo asegura que “la prisa era obvia”. “Este Gobierno ha estado tanto tiempo en funciones como en plena competencia. La prisa era razonable y justificadísima. En cuanto tuviéramos una mayoría en torno a nuestro candidato, lo haríamos”, explica.

“No es extraño que el presidente necesite un corto tiempo para hacer cambios en su Gobierno”, justifica. Y añade que hasta que no tuviera la investidura no era sensato que llamara a alguien para que sea ministro: “Mientras uno no tienes los votos para ser investido no debe sentirse presidente. Es difícil decirle a alguien que forme parte del Gobierno cuando todavía no se es presidente”, advierte.