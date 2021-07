Camila Cabello arrasa con su alegato a favor del cuerpo real: más de cuatro millones de 'likes'

Monica Schipper via Getty Images

Monica Schipper via Getty Images

No es la primera vez que la cantante de origen cubano-mexicano, Camila Cabello, es objeto de duras críticas por su físico, pero unas fotos recientes han sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

View this post on Instagram

La famosa intérprete de Havana fue fotografiada paseando por la calle, en actitud relajada y sin mostrar ninguna preocupación por su aspecto. “Yo estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis cosas e intentando estar en forma y mantenerme saludable. Y llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!”, aclara enfadada en el vídeo que ha publicado en TikTok y que acumula más de 4.300.000 me gustas y 35.000 comentarios.