El otro Camino de Santiago: símbolos, mitos, leyendas y un origen pagano

Memo Vasquez via Getty Images

Recorrer durante un día Santiago de Compostela de la mano del escritor es conocer todo lo que se suele ignorar y que intenta desgranar también en el programa: símbolos, mitos, leyendas y el origen pagano de la peregrinación de un camino apto para creyentes y para quienes no lo son. Porque antes de esos mil años de rutas cristianas, hubo un camino anterior, el de la ruta al Finis Terrae (fin del mundo), al ser Galicia la tierra más occidental.

Sin embargo, la historia anterior no ha desaparecido del todo, por desconocida que sea. En San Andrés de Teixido, un pueblo de A Costa da Morte, se sigue haciendo una procesión todos los años en la que la gente se mete en ataúdes para preparar su viaje al más allá.

El Pórtico de la Gloria: ¿Es el Génesis de la Biblia la copia de una leyenda?

En el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela aparece representada la figura de un hombre agarrando dos leones . “No se sabe quién es, hay un debate de siglos, y no tiene sentido litúrgico que sea el personaje de la Biblia Daniel, como se suele decir”, revela Sierra.

Utnapishtim no es Noé, pero el cuento sí que es anterior, en al menos 5.000 años, al Génesis, el primer libro de la Biblia . En dicho cuento, una de las escenas más famosas es la de Gilgamesh tomando el control de los leones en un intento por dominar sus pasiones, de ahí que se haya llegado a la conclusión de que es ese momento el que inspiró la base de la columna.

Lo más curioso de todo es que en el siglo XII, supuestamente, no se conocía en Europa el cuento de Gilgamesh. De hecho, se descubrió en las ruinas de la Biblioteca de Asurbanipal de Nínive (en el actual Irak), en el siglo XIX. ”¿Cómo el cuento de Gilgamesh pudo haber llegado de Mesopotamia a Galicia? ¿A través de quién? ¿Qué tipo de peregrino iba de sitio en sitio contando esas historias? Estas son mis cábalas”, se plantea en voz alta el escritor.

La leyenda del hombre lobo o el monstruo de Vákner

Un peregrino de Lapurdi (País Vasco francés), recorría la zona de Roncesvalles, un lugar peligroso por la cantidad de asaltantes que esperaban encontrarse con gente haciendo la ruta. Conoció a otro peregrino en una posada en la que hizo noche y decidieron continuar el camino juntos. El primero acabó apuñalado por el segundo, para darse cuenta después de que no llevaba nada de valor encima y, enrabietado, lanzó a la víctima, aún con vida, por una ladera. Una manada de lobos rodeó al hombre que había sido atacado y en la mirada de uno de ellos, distinto a los demás, creyó ver a Santiago reencarnado. Los lobos nunca lo atacaron y murió en paz.

La leyenda del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada

En el siglo XIV, Hugonell, un joven alemán que peregrinaba con sus padres, llegó a Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Una vez allí, una chica se enamoró de él, pero no era correspondida, así que coló en la bolsa del peregrino una copa de plata para acusarlo de haberla robado. El joven fue condenado a morir en la horca. Cuando sus padres se agarraron al cuerpo sin vida de Hugonell, este les dijo que estaba vivo gracias a Santiago. Inmediatamente fueron a comunicarlo al regidor, que se burló de ellos: “Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me molestarais”. El gallo y la gallina comenzaron a cacarear.