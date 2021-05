Carles Francino arrasa con su potente mensaje en la Ser: "No podemos quedarnos callados"

El periodista Carles Francino se ha convertido en tendencia en Twitter gracias a su sincero discurso tras lo ocurrido con Luna Reyes, una voluntaria de Cruz Roja que ha tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales por los insultos que estaba recibiendo. Todo ello después de que una foto en la que consuela a un migrante en Ceuta tuviera una gran repercusión.

Francino ha asegurado en La Ventana, de la Cadena Ser, que “si algo no te gusta y le empiezas a dar vueltas todo el santo día, acabas amargado”. Con todo, dice que tampoco le parece sano ignorar episodios que chirrían o que ofenden sólo con el argumento de que es mejor no hacerles mucho caso.

En este sentido, dice que no cree que lo ocurrido con Luna Reyes haya que archivarlo en el capítulo de las anécdotas. “No, porque ese acoso, ese señalamiento forma parte de una ofensiva cada vez más virulenta por parte de la ultraderecha. Y no sólo en materia de inmigración, como ya sabemos, pero este es uno de sus arietes fundamentales”, subraya Francino.

El periodista recuerda que todo eso tiene una traducción política, democrática y que por eso a Vox le votaron más de tres millones y medio de personas en las últimas elecciones, en Ceuta sacó el 35% de los votos, y en el Congreso tiene 52 diputados.

“Pues muy bien, felicidades. Son las reglas del juego. Pero cuando dirigentes de ese partido, o quien sea, esparcen tan a la brava un discurso de odio -sí, de odio- y crean esa atmósfera tan toxica, creo que los que no estamos de acuerdo -y lo vemos como una amenaza- no podemos quedarnos callados. Porque a veces el silencio, no lo digo yo, ¿eh?, lo dijo Unamuno, el silencio es la peor de las mentiras”, zanja.