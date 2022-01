Carlos Herrera se refiere así a Pablo Iglesias, éste le responde y en Twitter se lía la mundial

Pablo Iglesias, exvidepresidente del Gobierno, y el periodista Carlos Herrera se han convertido en protagonistas en Twitter por un rifirrafe que han protagonizado después de que el presentador de Herrera en Cope se mostrase muy crítico con el exlíder de Podemos.

Herrera ha criticado a Iglesias por pedir financiación a sus seguidores para La Base, el podcast que encabeza en Público. “Se pasa la vida pidiendo pasta este. Es consustancial”, ha empezado diciendo: “Es decir, dadme dinero para que yo me entretenga, dadme dinero para que yo monte un chiringuito, me entretenga y así pueda decir que incluso los de derechas tienen derecho”.

“Es legítimo, menos mal, gracias, Pablo Iglesias”, ha seguido el periodista antes de pasar al ataque directo: “En fin, dedicarle un solo minuto a este cantamañanas mamarracho me parece una pérdida de tiempo”.

“Algún día la ciencia determinará la escala con la que hay que medir la dureza del material con el que está hecha la cara de Carlos Herrera, que es capaz de hablar de chiringuitos desde su programa pagado con dinero público”, ha respondido Iglesias.

“En cualquier caso, querido Carlos Herrera, muchísimas gracias por la difusión”, ha proseguido antes de destacar que “una parte del dinero público con el que se financia” el programa del periodista “ha servido para hacer promoción de La Base”.

“Y ya sabéis, queridos feligreses y feligresas, si os gusta ver a Carlos Herrera como la niña de El Exorcista echando espuma por la boca... financia La Base”, ha rematado.

“A Carlos Herrera no le gusta que financies @LaBasePublico 😢 y me llama mamarracho y cantamañanas 😱 Pero los obispos pasan el cepillo para financiar con dinero público la COPE y 13TV 🤔 No te enfades Carlos”, h escrito Iglesias en Twitter.