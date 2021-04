Carlos Herrera señala sin dudar quién cree que ganó el debate

La gran pregunta el día después del debate electoral de la Comunidad de Madrid es obvia: ¿quién lo ganó? Hay tantas opiniones como votantes. Por poner un ejemplo, los lectores de El HuffPost dan como vencedor a Ángel Gabilondo, del PSOE, que se lleva el 29% de los más de 41.000 votos registrados.

Una opinión bien distinta tiene el periodista Carlos Herrera, que en su programa de la Cope ha afirmado sin dudar que la ganadora ha sido Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP.

“La pregunta es quién ha ganado el debate. Ayuso porque no lo perdió. Era la que más arriesgaba, la que no tenía nada que ganar y lo tenía todo que perder. Y los demás tampoco tenían nada que perder, lo único que podían hacer era ganar e ir a destajo”, ha afirmado Herrera, que ha añadido que “el tono y el ritmo de Gabilondo no se adaptan a debates televisivos”.

“Se adaptan a una clase magistral a la que yo iría en primera fila porque es un tipo que a mí hablando realmente me entusiasma”, ha admitido antes de criticar que ”él mismo se ha encargado de desmontar todo su argumentario de campaña”.

El periodista ha asegurado que Rocío Monasterio, de Vox, “hizo un debate solvente” y ha sido especialmente duro con Mónica García, de Más País, a quien ha rebautizado como “María pistolitas”.

“Es una señora sectaria como la que más. Ahora, eso a los votantes de izquierdas, a un sector de votante de izquierda le gusta mucho, con lo cual, puede ser una opción interesante para alguno de ellos”, ha aseverado.

Herrera ha dicho que “Edmundo Bal es un buen candidato, pero es que el partido está a la deriva” y sobre Pablo Iglesias dice que “no siendo el ganador de este debate puede sumarse al gran perdedor que fue Ángel Gabilondo”.

“Al marqués de Galapagar se le ve el truco desde hace tanto tiempo que para qué perder el tiempo”, ha zanjado.