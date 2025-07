La extrema derecha cuenta con cada vez más grupos organizados en España: desde Deport Them Now a los Active Club

El Departamento de Seguridad Nacional alertó en su informe anual sobre 2024 del incremento del "radicalismo de extrema derecha" en España, "donde redes organizadas difunden ideologías nacionalistas y xenófobas", como podría ser el movimiento de ultraderecha Deport Them Now, desde donde han convocado las "cacerías" racistas en Torre Pacheco. De igual modo, Seguridad Nacional advirtió de que "uno de los discursos predominantes" en este tipo de grupos "es el rechazo hacia la inmigración, promovido en gran medida a través de redes sociales". Aunque aseguraron que en España la "radicalización no ha desembocado en la constitución de grupos y organizaciones terroristas, ni la preparación o materialización de acciones de naturaleza violenta", este extremo parece haber quedado caduco al albor de lo sucedido estos días. Como también afirmó Seguridad Nacional en su informe, en el que participa entre otros organismos el CNI, "la polarización y la radicalización social puede derivar en una dinámica violenta que culmine en acciones violentas organizadas o lleguen a constituir una amenaza terrorista".

Como recuerda el informe, lo que ahora se vive en España se ha notado con más fuerza en otros países del resto de Europa. Hace un par de meses, en Alemania la Policía detuvo a varios jóvenes acusados de participar en la constitución de un grupo terrorista de extrema derecha que, entre otras cosas, planeaba ataques contra personas migrantes. Se hacían llamar la "Última Ola de Defensa" y las autoridades alemanas fechan su creación en abril de 2024 y cifran sus miembros en 200. La ministra de Justicia alemana entontes, Stefanie Hubig, declaró tras las detenciones que "resulta especialmente impactante que todos los detenidos" fueran "presuntamente menores de edad cuando se fundó el grupo terrorista". Este lunes, en el grupo de Telegram de Deport Them Now, que la red social ya ha bloqueado por su contenido violento, algunos de sus miembros debatían sobre la presencia de menores de edad entre los acólitos que querían acudir a Torre Pacheco.

Los grupos ultraderechistas no solo utilizan la agresión contra un hombre de 68 años en la ciudad murciana como excusa para perseguir a la población marroquí, sino que este tipo de estallidos son utilizados como vía para la captación de más miembros, sobre todo hombres jóvenes, muchos de ellos inmersos ya en la manosfera o los movimientos incel. En 2024, el director del MI5, Ken McCallum, jefe del servicio de inteligencia interna del Reino Unido, avanzó que "el terrorismo de extrema derecha, en particular, se dirige considerablemente a los jóvenes, impulsado por una propaganda que demuestra una astuta comprensión de la cultura digital".

En Suecia, por ejemplo, donde los movimientos de extrema derecha son muy fuertes, este tipo de reclutamientos suelen hacerse a través del movimiento Active Club, como desvelaba a El HuffPost Lucas Gottzén, profesor de Estudios sobre la Infancia y la Juventud en la Universidad de Estocolmo. El concepto Active Club, cuentan en la revista sueca Expo, fue creado por el extremista estadounidense Robert Rundo, fundador de la organización Rise Above Movement (RAM), inspirada a su vez en los Hamerskin, uno de los grupos de extrema derecha más violentos que ha existido. Con los Active Club, Rundo quería crear a los nuevos militantes de la extrema derecha. La idea, según cuentan en Expo, "es que los extremistas deberían ser tan violentos como lo fue en su día el movimiento skinhead, pero al mismo tiempo [...] deberían llevar vidas ordenadas". Para ello, la preparación física y la estética serían aspectos fundamentales. Los Active Club, muy extendidos ya por todo el mundo, incluida Europa, buscan parecer grupos deportivos cuando en realidad son clubes de lucha para expandir ideología neonazi. Esta semana, el Active Club de Westfalia, Alemania, subió a su canal de Telegram un cartel hecho con inteligencia artificial llamando a la "reconquista" de Torre Pacheco.

Captura del canal de Telegram del primer Active Club en España.

En España existen ya muchos grupos extremistas que utilizan las mismas estrategias que los Active Club, como la comunidad Identitas o FACTA. Además, el pasado 3 de junio se creó en Telegram el primer canal de un Active Club en España. "El mundo que amas está siendo devorado. Nuestra patria ha sido profanada, nuestra historia pisoteada, nuestra sangre mezclada sin honor, nuestras raíces arrancadas de cuajo por manos extranjeras... Y por los traidores de dentro. Pero tú aún estás aquí. Vives. Respiras. Y mientras un solo hijo del sol hispano siga en pie, ¡España no ha muerto!", escribieron en su mensaje de bienvenida, donde también han colgado varios discursos del fundador internacional, el ya citado Robert Rundo. Rundo, por cierto, tras años escapado de la Justicia estadounidense, se declaró culpable en 2024 de conspiración para provocar disturbios en varios mítines políticos en California durante 2017. Durante todos estos años, según cuentan en The Guardian, "forjó fuertes vínculos con militantes neonazis extranjeros que sirvieron como base para construir la red de Active Club".

Mientras en las instituciones se empieza a normalizar el discurso de la ultraderecha, ya no solo con Vox, que pidió la deportación de ocho millones de personas migrantes, sino también con quienes se adaptan a su discurso con la falsa creencia de que eso les beneficiará en unas elecciones, como el Partido Popular, en la calle comienzan a ser cada vez más numerosos las organizaciones de extrema derecha. Además de los Active Club, el año pasado nació también Núcleo Nacional y este mismo año Deport Them Now, desde donde se ha llamado a las "cacerías" de magrebíes y cuyo presunto líder está ya detenido. Como avisó Seguridad Nacional, algunos tratan ya de organizar acciones violentas. Se ha visto en Torre Pacheco.