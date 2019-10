"Me da vergüenza": Carlos Lozano explica en 'Sálvame' de qué ha tenido que ser operado

Desde este lunes el misterio envolvía a Carlos Lozano: Sálvame (Telecinco) anunció que había sido operado pero no se dijo de qué. Todo lo que se sabía es que se trataba de una intervención ambulatoria pero no se desveló el motivo.

De hecho ni Mónica Hoyos, madre de su hija, ni siquiera conocía por qué había sido operado.

“Estoy perfecto”, contó el propio presentador a Sálvame este martes en una llamada telefónica para tranquilizar a sus compañeros. Según contó, en una revisión detectaron que tenía líquido en un testículo.

“Me parece absurdo tener que hablar de que he ido a una revisión de un huevo”, contó. “Me operaron del derecho, he ido a la revisión y entonces en el izquierdo tenía ya un poquito de líquido también. Ya han aprovechado, me han dormido, me han limpiado el otro y me han quitado el otro”.

“Punto. Nada más. Pelota. No tengo por qué hablar más de mis huevos”, añadió en tono más agitado.

“Ya estoy en la calle y todo muy bien. Que no es nada, por eso, que no alucinéis, ¿vale? Muchas gracias por preocuparos pero me da vergüenza hablar aquí del huevo”, zanjó. Puedes escucharlo aquí.