La confesión de Carlos Sobera: "Yo sonreía en el entierro de mi padre"

Sin embargo, tras la ajetreada vida de su padre, para Sobera no fue nada fácil enfrentarse a que sufriera una enfermedad como el Alzheimer que tampoco le permitió disfrutar del triunfo de su hijo al frente de ¿Quién quiere ser millonario?. “En el 2000 o 2001 ya estaba mal y tenía unos síntomas graves. Yo me fui despidiendo de mi padre poco a poco”, señaló.

“Recuerdo cuando fue el funeral de mi padre, toda mi familia estaba llorando y yo estaba sonriendo, estaba feliz porque cada vez que me iba a casa me despedía de él. Le abrazaba, hablábamos, a veces me entendía, a veces no, pero yo sabía que se me iba a ir”, añadió visiblemente emocionado.

“Sé que cuando murió fue un descanso para él y me alegré porque sus últimos años fueron de sufrimiento. Yo que le había visto en su plenitud, yendo y viniendo, trabajando 16 horas diarias, de repente lo vi paralizado ahí en un sillón sentado... Supe que era una liberación para él”, detalló. “Fui feliz el día de su funeral”, enfatizó.