Carlota Corredera zanja así la polémica sobre las medidas de seguridad en 'Sálvame'

Este miércoles en Sálvame, Corredera quiso acallar todos los rumores sobre las medidas de seguridad del programa. “No hagáis en las redes que están todo el día dando lecciones de medicina”, dijo cuando los colaboradores Rafa Mora e Ylenia Padilla empezaron a opinar del coronavirus.

Entonces el doctor Sánchez Martos, médico que acude al programa desde marzo para explicar cómo evoluciona la pandemia, apuntó que en el plató se cumplen todas las medidas de seguridad recomendadas. Pero entonces Corredera quiso parar y dirigirse a cámara para aclarar toda polémica posible.

″¿Sabes lo que pasa? Y no quiero entrar porque si entro, sube el pan. Le pido a toda la gente que nos ve, y esto ya es un llamamiento, si nosotros no estuviésemos cumpliendo con los protocolos de seguridad, que están absolutamente legislados y publicados por las autoridades sanitarias de este país, no estaríamos aquí. Todas las personas que estamos aquí estamos aquí porque podemos estar aquí”, detalló.

Entonces Corredera hizo una referencia a lo que ocurría cuando alguien no cumplía estas medidas, claramente fijado en Marta López. “Aquí nadie se salta una medida preventiva; ya sabéis muy bien por quién va esto”, dijo entonces..

“Si nosotros no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo, alguien tendría que intervenir. Y si no interviene nadie habrá que confiar en la profesionalidad y la responsabilidad”, añadió.

Para acabar, Corredera subió el tono más aún para acusar a otras cadenas que no cumplían con los protocolos de seguridad. “Si hay sitios en este país, cadenas de televisión, que me consta no hacen pruebas ¡Ya está! ¡No me quiero calentar!”, criticó.

El alegato de la presentadora tuvo lugar poco después de que María Patiño y Kiko Hernández no mantuvieran la distancia física para darse tartazos en directo.