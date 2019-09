Carlota, víctima de abusos en 'GH Revolution': "En el vídeo se ve perfectamente que se aprovecha de mí"

Noviembre de 2017. La dirección de GH Revolution expulsa de forma fulminante a uno de sus concursantes. ¿El motivo? No sale a la luz en ese momento, pero días después Mediaset comunica que se trata de un supuesto caso de abusos sexuales , que la Guardia Civil decide no investigar .

El episodio terminó por diluirse y Carlota (y José María) cayeron en el olvido. Mediaset pasó página y con el grupo, todos los seguidores del reality. El GH menos visto de la historia había pasado, paradójicamente, a la historia.

... Hasta el pasado julio, cuando a través de los stories de Instagram, Carlota rompió su silencio: “Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio, mientras yo sigo sin poder rehacer mi vida (...) ¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué en el salón no se paró? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente? ¿Por qué?”.

Sus publicaciones en la red social fueron solo un preámbulo de todo lo que ha contado este martes en exclusiva en El Confidencial. En una extensa entrevista relata cómo fue la noche de los hechos y cómo se enfrentó al vídeo de los abusos.

Todo empezó con una fiesta en la que la dirección les facilitó alcohol... “Estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores. Y bueno, me sentó mal a mí”, dice la exconcursante, que aclara que no bebió más que el resto: “En el auto de la jueza, que lo tengo en mi poder, se especifica que bebo cuatro chupitos. Es decir, que no cojo una botella para mí sola y me hincho a beber”.

... Lo siguiente ya no lo recuerda. “Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo...”, aclara Prado, para la que el forcejeo se produce porque no le gusta que le metan mano. “Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que GH no hizo...” (las imágenes se han ampliado y distribuido en redes sociales).