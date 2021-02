Carmen Calvo no asistirá al 8M: "La pandemia está antes, la vida está antes"

Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Europa Press News/Europa Press via Getty Images Varios ministros del Gobierno, entre ellos Carmen Calvo, en la manifestación del 8M de 2020.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que participará en las movilizaciones de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de forma telemática, porque “la pandemia está antes, y la vida está antes”.

Calvo se alinea así con la postura oficial del Ministerio de Sanidad, que ha recomendado que no se celebren manifestaciones por el 8M para evitar aglomeraciones que puedan dar lugar a contagios de covid.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Carmen Calvo ha asegurado que participará en las movilizaciones “en todos los formatos posibles que no pongan en riesgo las decisiones de las autoridades sanitarias”, aunque ha destacado la importancia de la fecha, porque “las mujeres, no sólo las españolas, estamos recibiendo un particular envite de la ultraderecha”.