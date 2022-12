Red Hot Chili Peppers lidera un cartel muy anglosajón en Mad Cool 2023

La sexta edición del festival Mad Cool, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de julio de 2023, tendrá un cartel con una gran influencia británica, con nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith o The Prodigy, a quienes acompañarán el rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers y The Black Keys.



En la primera jornada, Robbie Williams hace una parada en su gira española para tocar en el Mad Cool, compartiendo protagonismo con el rap de Lizzo, de Lil Nas X y de Machine Gun Kelly; además de otros nombres reconocibles como Franz Ferdinand, Sigur Rós o The 1975.



Al día siguiente, el viernes 7 de julio, será el turno de Sam Smith, Queens of Stone Age y The Black Keys, además de otro artista cabeza de cartel que será confirmado en los próximos meses.



Los californianos Red Hot Chili Peppers están programados como cierre del festival, el sábado 8 de julio, jornada en la que también actuarán los británicos Liam Gallagher y The Prodigy.