Galapagar, la frontera entre el escrache y el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero

Los dirigentes de Podemos no pueden más, porque llevan casi dos meses soportando casi cada día concentraciones en la puerta de su casa. Los participantes dicen que no van a parar “hasta que se marchen de España”.

Algunos vecinos muestran abiertamente su hartazgo por una situación que también perturba sus vidas. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, cuenta que su familia llevaba bien la estancia de Iglesias “hasta las cacerolas y el ruido”. “Pero ahora es insufrible. Nadie se merece que le hagan eso. Ni él, ni Soraya Sáenz de Santamaría. Yo vivo un poco más arriba de su casa. No me afecta directamente, pero no puedo pasar por donde quiero por la seguridad de la zona, y eso trastoca mis movimientos”, zanja mientras pone rumbo a un camino rural con su mujer y su hija.

Por las calles de la zona residencial, repleta de casas unifamiliares con amplios jardines, pasea una patrulla de la Guardia Civil que, subida a un jeep, pasa cada pocos minutos por la puerta de la vivienda de Iglesias y Montero, donde hay una garita con dos agentes de la policía nacional que escudriñan todo lo que pasa cerca de la vivienda.

También hay un coche con agentes de paisano vigilando por la zona y algunas vallas dispuestas para poder cortar la calle en caso de que los ultras ataquen de nuevo. Estos agentes son parte del grupo de protección de personalidades que se encarga de los servicios estáticos en los domicilios, según explican fuentes policiales.

“Estoy harto de esta situación, estoy hasta los huevos, porque no me permite dar un paseo por donde yo quiero, por ejemplo. O sea que la libertad es la del resto de la gente. Además, no hay razón para semejante obsesión. Ellos escupieron en su día para arriba, está claro. Pero esto es una persecución y una obsesión. Y eso creo que trasciende el objeto inicial de decirles a ellos: ‘No estamos de acuerdo con vosotros’. Y, oiga, no les vote. Pero no vengan aquí a dar la paliza al resto de personas”, cuentra otro vecino que sale a tirar la basura.