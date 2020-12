Casado: "Dé la cara y sienta con lágrimas lo que está pasando en este país"

El líder del PP, Pablo Casado, ha demandado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sienta con lágrimas como las de la canciller alemana la realidad de la crisis sanitaria. Además, quieren pida perdón por presidir un Gobierno “incompetente”. Casado ha salido a en tromba a criticar el “triunfalismo” del jefe del Ejecutivo en el pleno en el que Sánchez comparece para dar cuenta del estado de alarma y de los últimos consejos europeos.

“Dé la cara, como hace Angela Merkel y sienta, de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país”, ha dicho el líder de la oposición. Casado ha acusado al jefe del Gobierno de mentir y le ha atizado por la gestión de la pandemia del coronavirus: “Es tan arrogante que no es capaz de reconocer el daño infligido”. Por eso, el jefe de los populares ha recomendado al líder del Ejecutivo que sea humilde.

Según Casado, en España no hay vigente un estado de alarma, si no una “alarma de estado” que, en seis meses, no ha cambiado nada. El líder del PP ha exhibido un discurso duro contra el Gobierno en el que, en determinados momentos, ha intentado hacer un canto de sirena a los votantes de Vox con apelaciones al tradicionalismo: ”¿Tanto les cuesta celebrar las Navidades, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, que podemos reivindicar estas fiestas sin ningún problema?”.