Casado, sobre el caso Kitchen: "No voy a pasar ni una"

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, durante una reunión de la Ejecutiva nacional del PP el 15 de julio de 2020 (Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images).

Pablo Casado no dejará “pasar ni una”. Así lo ha asegurado este lunes en una entrevista en la COPE al ser preguntado por el caso Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al extesororo del PP Luis Bárcenas.

Ha señalado que, por ahora,” no le preocupa porque el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el ”único imputado” y “no está afiliado” al PP.

“Mi compromiso con la regeneración fue clave en el congreso que me presenté. Me comprometí a soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar en el partido en el pasado, pero tampoco vamos a aceptar el doble rasero de medir la falta de ejemplaridad con otros partidos”, ha insistido.