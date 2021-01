Las tripas del caso Kitchen: lee los 'whatsapps' del ex 'número dos' de Interior

Ex secretario de Estado. No me la diste… Y me tienes que dar lo otro…y lo del chinito.

Ex secretario de Estado. Estoy en casa, pero no me concentro.

Pide ayuda a Rajoy

El 24 de marzo de 2018, Martínez sabe que no irá en las listas y escribe a Mariano Rajoy.

Ex secretario de Estado a Rajoy. “Por razones que conoces, he pasado de ser alguien valioso para el partido a ser apartado como una especie de apestado. Creo que no es justo y que no me lo merezco. Tanto tu Gobierno como el partido sólo han tenido lealtad y compromiso por mi parte en momentos muy difíciles. Creo que no me merezco que me dejen tirado en estas condiciones. Nadie me ha llamado y solo pido que el partido me ayude en este momento, con la fórmula que sea (si no puede ser el Congreso, que sea el Senado, Asamblea de Madrid etcétera). Creo que tu sabes que he sido leal y he trabajado con enorme coste personal. Soy muy consciente que no es tu decisión, pero quería compartirlo contigo y pedirte ayuda, en la medida de tus posibilidades y con mi agradecimiento por delante”.

No obtuvo respuesta. Y al día siguiente escribió al secretario general del PP, Teodoro García Egea: “Quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Mariano Rajoy. La misma que os tendría al presidente y a ti”.