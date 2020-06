Cate Blanchett, herida en la cabeza por un accidente doméstico con una motosierra

Los famosos están tomando rutinas que no acostumbraban durante el confinamiento, como algunas labores del hogar para las que antes no tenían tiempo. Y esto no siempre sale bien. Cate Blanchett ha sufrido un accidente con una motosierra este domingo en su domicilio de East Sussex (Reino Unido), según ha contado ella misma en una conversación con la ex primera ministra de Australia, Julia Gillard, en su podcast Sundays with Cate.

“Estoy bien. Ayer tuve un pequeño accidente de motosierra. Suena muy tremendo pero no ha sido el caso”, ha empezado diciendo la actriz de Mrs. America (HBO), que ha señalado que no ha sido demasiado grave. “Aparte de un pequeño corte en la cabeza, estoy bien”, ha detallado. Visiblemente preocupada y sorprendida, Giillard le ha contestado: “Ten cuidado con la motosierra. Tienes una cabeza muy famosa, no creo que la gente quiera ver cortes en ella”.

La actriz australiana ha pasado el confinamiento en su domicilio en Reino Unido junto a su pareja, Andrew Upton, y sus tres hijos a los que ha dedicado gran parte de su cuarentena. Según ha explicado en el podcast, se ha tomado gran parte de este año para ayudar a su hijo mayor con los estudios. “Y después todo esto de los exámenes, se ha evaporado por el cierre de las escuelas y estoy con un adolescente de 18 años que no quiere saber nada de mí”, ha bromeado.

La actriz ha querido mandar un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud y el de su familia. “Son problemas de clase alta, estamos todos bien”, ha añadido.