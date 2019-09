Noviazgo con la infanta Elena, adicción al sexo y coqueteo con la coca: las balas de Cayetano

“A mi madre le teníamos miedo. Yo me sentía como Oliver Twist dentro de palacio. Iba a pedir comida o una explicación y lo único que recibía eran golpes. A Fernando no le pegaban, sólo a mí, porque él no se rebelaba…”

(Cayetano Martínez de Irujo se quedó huérfano de padre con solo 9 años. Fernando, al que se refiere, es su hermano mayor, el cuarto hijo de la duquesa de Alba. Por orden son: Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia).

Problemas con sus hermanos mayores

“He aceptado que mis tres hermanos mayores —Carlos, Alfonso y Jacobo— no me quieren, me lo han demostrado con creces”.

Los 80 de Cayetano

“No caminé tras los pasos de Pedro Almodóvar (...) o me apunté a la otra parte de la fiesta. Madrid era el sitio más divertido del mundo. Madrid era una barbaridad: salía seis días a la semana, con una idea compartida: ”Ésta también será una noche sin final”. El domingo quedaba con los crápulas de la noche para hacer balance de la semana. Descansaba los lunes”.

Cayetano y la coca

“La Movida escondía un lado oscuro que trazó a menudo caminos zigzagueantes. También recorrí ese camino: la noche con todas sus aristas, la vibrante y la sórdida. Entré a los 18 y salí a los 23. Me acerqué al mundo de las drogas. Me perturbó por completo la coca. Padecía un problema emocional y era carne de cañón para convertirme en prisionero de algunas sustancias. Era un chico triste, desencantado, sin consejos, sin guía…”.

Su inseparable Pocholo

“Mi fiel compañero de esos cinco años de locura fue Pocholo Martínez Bordiú. Éramos inseparables. (...) Entre los dos manejábamos el cotarro. Él pegaba saltos. Yo no había nacido para brincar por las pistas de las discotecas. Fueron cinco años de vorágine, hasta que me planté y me hice una pregunta reiterativa: ”¿Qué hago yo aquí?. No podía seguir viviendo así, no podía despertar cada día en un sitio de Madrid sin siquiera saber dónde me encontraba. Mi compañero de faena dormía hasta las dos de la tarde, pero yo me tenía que levantar pronto porque el sentido de la responsabilidad era más fuerte que el cansancio”.

Cayetano y el sexo

“Vivía obsesionado por conquistar a las mujeres. El sexo se convirtió en mi válvula de escape. Vivía con una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se me resistía. Era una especie de bestia”.